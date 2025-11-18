Tymczasem Marta Nawrocka opowiada w „Vivie!”, jak to dzielnie i bezkompromisowo zwalczała nielegalny hazard w Trójmieście.

58-letnia Kayah ogłosiła publicznie, że szuka męża. Oczekiwania nie są wygórowane: „Ma mieć telefon, wyprawkę oraz własny kąt”. Znam kogoś, kto wkrótce będzie to wszystko miał. Jak tylko wróci z Węgier.

• Agata Kulesza rzeczowo wypowiedziała się o udziale Tomasza Karolaka w „Tańcu z gwiazdami”: „Nie umiesz tańczyć”. Nieprawda. Znając polskiego wyborcę, jakby nie umiał, to wszedłby do finału.

• Z okazji Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki przyznał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Przemysławowi Babiarzowi. Takie rzeczy się zdarzają. Przemek też pomylił królową Elżbietę z Karolem III.

• Sprzedaż brukowca „Fakt” w trzecim kwartale spadła poniżej 100 tys. egzemplarzy. Czyli o ponad 11 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Gratuluję. Na ten sukces pracowali od lat.

• Na pierwszej stronie Wirtualnej Polski: „Sceny w domu Kubickiej. Jej syn uderzył psa, a on go ugryzł”. Portal, jak wiemy, inwestuje głównie w turystykę i po tej informacji wyraźnie widać, że wszyscy wyjechali.

• Plotek z donosem obywatelskim: „Natalia Siwiec odrobaczyła córkę. Lekarka nie miała dla niej litości”. Brawo za odwagę. Już Ryszard Kapuściński pisał, że dziennikarz nie może być obojętnym świadkiem.

• Damian „Stifler” Zduńczyk z programu „Ekipa z Warszawy” został twarzą kampanii przeciw cyberprzemocy. Trafny wybór. On potrafi walczyć z przemocą. Najczęściej zwrotami: „To jest kurwa akcja” oraz „Ej, bo mnie wkurwiasz”.

• Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ruszają w trasę ze spektaklem tanecznym „Siedem”, będącym opowieścią o kobiecie i mężczyźnie, którzy zaczynają swoje życie od nowa.