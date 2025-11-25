Labirynty i podróże, czyli najciekawsze komiksy listopada

Komiksowe propozycje na listopad.

Oto karkołomne zadanie: przełożyć „Trylogię nowojorską” (przeł. Przemysław Wojcieszek, Nagle! Comics, 5/6), cykl postmodernistycznych kryminałów Paula Austera, na język komiksu. Ostatecznie zajęło ponad 30 lat (pierwsza część, „Miasto ze szkła”, ukazała się w 1994 r., kolejne dwie krótko przed śmiercią pisarza), ale efekt jest w najwyższym stopniu satysfakcjonujący. Nadzorujący całość Paul Karasik, współpracując z utalentowanymi grafikami Davidem Mazzucchellim i Lorenzem Mattottim, zdołał uchwycić sedno prozy Austera, wciągając czytelników w skomplikowany labirynt literackich tropów, ukrytych znaczeń, kulturowych cytatów. Znakomity album o języku, prawdzie, zmyśleniach, a w wersji komiksowej także o tym, że nie zawsze możemy ufać własnym oczom.

Ocena: 5/6