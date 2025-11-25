Przejdź do treści
Jakub Demiańczuk
25 listopada 2025
Kultura

Labirynty i podróże

Labirynty i podróże, czyli najciekawsze komiksy listopada

Trylogia nowojorska Trylogia nowojorska materiały prasowe
Komiksowe propozycje na listopad.
Hej Djo!materiały prasowe Hej Djo!

Oto karkołomne zadanie: przełożyć „Trylogię nowojorską” (przeł. Przemysław Wojcieszek, Nagle! Comics, 5/6), cykl postmodernistycznych kryminałów Paula Austera, na język komiksu. Ostatecznie zajęło ponad 30 lat (pierwsza część, „Miasto ze szkła”, ukazała się w 1994 r., kolejne dwie krótko przed śmiercią pisarza), ale efekt jest w najwyższym stopniu satysfakcjonujący. Nadzorujący całość Paul Karasik, współpracując z utalentowanymi grafikami Davidem Mazzucchellim i Lorenzem Mattottim, zdołał uchwycić sedno prozy Austera, wciągając czytelników w skomplikowany labirynt literackich tropów, ukrytych znaczeń, kulturowych cytatów. Znakomity album o języku, prawdzie, zmyśleniach, a w wersji komiksowej także o tym, że nie zawsze możemy ufać własnym oczom.

Ocena: 5/6

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Afisz. Premiery; s. 81
Oryginalny tytuł tekstu: "Labirynty i podróże"
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
