Tymczasem Muniek Staszczyk wyznaje: „Ja sobie nie ufam. Nie ufam sobie jak burej suce. Nie, nie, nie ni chu…a”. Ładne. Z tego ostatniego bym zrobił refren.

Polska wymęczyła 3:2 z Maltą. Piękno futbolu najlepiej oddadzą słowa komentatorów: „Nieważne jak, ważne, że piłka wpada do siatki” oraz „Już bym chciał, żeby się skończyło”.

• Cykl byłego prezydenta Andrzeja Dudy na Kanale Zero nie jest hitem. Odcinek z 29 października obejrzało 18 tys. widzów. Cytując autora: „Jak nie umiesz, to znaczy, że się nie nadajesz”.

• „Robert Kozyra przez lata milczał o tym, co spotkało go po »Mam talent«”, krzyczą media. Okazuje się, że Robert miał stalkera, który go prześladował. Czyli jednak był ktoś, na kim Robert zrobił wrażenie.

• „Karolina Gilon ujawniła, ile wydaje miesięcznie. Padły zaskakujące kwoty”, donoszą dziennikarze. Kiedyś, żeby o tobie napisali, należało wydać coś z siebie. Teraz wystarczy wydać na siebie.

• Muniek Staszczyk wyznaje: „Ja sobie nie ufam. Nie ufam sobie jak burej suce. Nie, nie, nie ni chu…a”. Ładne. Z tego ostatniego bym zrobił refren.

• W zeszłym kwartale o 18 proc. spadła sprzedaż tygodnika „Sieci”, a o 13 proc. „Gazety Polskiej” i „Do Rzeczy”. Oto efekt Nawrockiego. On wie, że to słaby towar.

• 24-letni Mikołaj „Bagi” Bagiński wygrał 30. edycję programu „Taniec z gwiazdami”. „Nie wygrał taniec” – zdemaskowała Agata Młynarska. 30 edycji to wystarczający materiał do tego przełomowego odkrycia.

• Agnieszka Woźniak-Starak po 13 latach pracy w TVN wraca do porannego programu TVP „Pytanie na śniadanie”. Tak kończą ci, którzy odpadają z „Mam talent”.

• Koniec związku kajakarki Julii Walczak z wioślarką Katarzyną Zillmann.