To jeden z ciekawszych architektonicznie obiektów kulturalnych w Polsce ostatnich lat. Nowoczesny gmach Toruńskiego Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta Fernando Menisa, mieści salę koncertową na 882 osoby, salę kameralną na 287 widzów i trzy modularne sale konferencyjne. Spotkał się z uznaniem ze strony specjalistów od architektury, od Nagrody SARP po finał konkursu National Geographic Poland „7 cudów Polski” oraz Nagrody Architektonicznej POLITYKI.

Szczegóły: jordanki.torun.pl

Gala Jubileuszowa – 10-lecie CKK Jordanki, Toruń, 5–7 grudnia