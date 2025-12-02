Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Dorota Szwarcman
Dorota Szwarcman
2 grudnia 2025
Kultura

Dekada Jordanek

Gala Jubileuszowa: 10-lecie CKK Jordanki

2 grudnia 2025
10-lecie CKK Jordanki 10-lecie CKK Jordanki materiały prasowe
To jeden z ciekawszych architektonicznie obiektów kulturalnych w Polsce ostatnich lat.

To jeden z ciekawszych architektonicznie obiektów kulturalnych w Polsce ostatnich lat. Nowoczesny gmach Toruńskiego Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, zaprojektowany przez hiszpańskiego architekta Fernando Menisa, mieści salę koncertową na 882 osoby, salę kameralną na 287 widzów i trzy modularne sale konferencyjne. Spotkał się z uznaniem ze strony specjalistów od architektury, od Nagrody SARP po finał konkursu National Geographic Poland „7 cudów Polski” oraz Nagrody Architektonicznej POLITYKI.

Szczegóły: jordanki.torun.pl

Gala Jubileuszowa – 10-lecie CKK Jordanki, Toruń, 5–7 grudnia

Polityka 49.2025 (3543) z dnia 02.12.2025; Afisz. Premiery; s. 69
Oryginalny tytuł tekstu: "Dekada Jordanek"
Dorota Szwarcman

Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Reklama