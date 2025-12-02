Kibice w Krakowie wywiesili transparent skierowany do Zbigniewa Ziobry: „Ziobro, parówo, oddaj Polakom miliony, w kryminale będziesz przecw…. ny”.

Sąd Rejonowy w Chełmie chce ustalić, czy książka „Debil, studium przypadku” dr Aleksandry Sarny obraża Andrzeja Dudę. Jestem za. Też uważam, że słowa o przypadku są nie na miejscu.

• Bartosz Żukowski przegrał swoją pierwszą walkę w Fame MMA. „Walduś był kiepski” – takie opinie przeważały. Dziwne. 40 sekund to niezły czas. Odcinki serialu niestety były dłuższe.

• Podczas wizyty w brawurowym programie „Halo tu Polsat” Grzegorz Krychowiak wytknął Maćkowi Kurzajewskiemu brak garnituru. I tu muszę stanąć po stronie Maćka. Bo to akurat jego najmniejszy problem.

• Wkrótce minie 530 dni od ostatniego występu Arkadiusza Milika zarówno w Juventusie, jak i naszej reprezentacji. Szczęściarz. Jemu dalej słowo Malta kojarzyć się może z pięknymi plażami.

• Joanna Opozda zdradziła, ile waży. 53 kilogramy. „Niestety łapię wodę”, wyznała aktorka. 53 kilo. To wypada po 53 kilo na każdą główną rolę.

• Kibice w Krakowie wywiesili transparent skierowany do Zbigniewa Ziobry: „Ziobro, parówo, oddaj Polakom miliony, w kryminale będziesz przecw…. ny”. A tyle się obecnie narzeka, że młodzież nie czyta już poezji.

• „Nienawidzę określenia: my artyści. Albo: ja artysta” – to Jan Englert. „Najpierw trzeba umieć. Dopiero może z tysiąca rzemieślników urodzi się jeden artysta”. Ładne i pojemne. W czterech zdaniach zmieścić tyle polskich seriali.

• Zygmunt Chajzer został dyrektorem programowym stacji Remonty TV. Patrząc na jego karierę, przypomina się słynne powiedzenie remontowego fachowca: „Panie, kto panu to tak spier...ł?”.

• Kwoty 2,5 mln zł dofinansowania na sylwestra w Chełmie zażądała TV Republika od marszałka województwa lubelskiego.