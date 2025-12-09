Tymczasem Marianna Schreiber starła się ze swoim byłym, Piotrem Korczarowskim, na portalu X: „Piotrek, zabrałeś ostatni ser z lodówki”. Ciekawe.

Ostatnio głośno było o Bartku Jędrzejaku, który na antenie TVN powiedział: „Nie no, trwa program, kur*a, ludzie!”. Szczerze mówiąc, nie ma podstaw, żeby się z nim nie zgodzić.

• Wójt Przechlewa Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, ojciec znanej aktorki, po raz kolejny spowodował wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. Występy w serialu to, jak widać, rodzinna tradycja.

• Kibice trzecioligowej Wisłoki Dębica motywowali Zbyszka Ziobrę do powrotu transparentem: „Ziobro fujaro, dalej nie chcesz liczonych nocek w ZK?”. Wisłoka, podobnie jak Zbyszek, grała na wyjeździe.

• Krzysztof Rutkowski poprowadzi program „Rutkowski na żywo” w kanale Show TV, gdzie będzie udzielał widzom porad na żywo. Jeśli nie będą to porady dotyczące garderoby i strzyżenia, przeżyją wszyscy.

• Karol i Marta Nawroccy zostali wybuczeni przez publiczność podczas gali 200-lecia Opery Narodowej. Ta prezydentura jest jak „Don Giovanni” Mozarta, czyli dramma giocoso – dramat i komedia w jednym.

• „Córka Beaty Kozidrak szuka krawcowej. Ujawniła, ile może zapłacić” – informują media. Cieszę się, że to wiem. Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie.

• Maryla Rodowicz poprosiła Quebonafide o napisanie jej tekstów na nową płytę. Raper spotkał się z nią na korcie, rozegrał pojedynek i zniknął. Czyli miała być mączka, a wyszła nawierzchnia twarda.

• „Ja się na terapii dowiedziałem, że to nie był w związek, że ja byłem w jakimś układzie”. To Tomasz Karolak o relacji z Violą Kołakowską. Nareszcie. Kamień z serca. Tomek wreszcie rozpoczął terapię.

• Porażka serwisu Pudelek VIP przeznaczonego dla najbardziej zaangażowanych użytkowników.