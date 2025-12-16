16 grudnia 2025
Komiks
10 najlepszych komiksów roku według „Polityki”. Z humorem, bez czułostkowości
16 grudnia 2025
Autorskie podsumowanie 2025 r.
1. Sezon spadających gwiazd, Marcin Podolec, Kultura Gniewu. O koszykówce, przyjaźni i trudach dorastania w małomiasteczkowej Polsce lat 2000. Z nostalgią i humorem, ale bez czułostkowości. W bonusie jeden z najpiękniejszych portretów psio-ludzkiej relacji w polskiej literaturze.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Komiks"