Jakub Demiańczuk
16 grudnia 2025
Kultura

Komiks

10 najlepszych komiksów roku według „Polityki”. Z humorem, bez czułostkowości

Sezon spadających gwiazd, Marcin Podolec, Kultura Gniewu Sezon spadających gwiazd, Marcin Podolec, Kultura Gniewu materiały prasowe
Autorskie podsumowanie 2025 r.

1. Sezon spadających gwiazd, Marcin Podolec, Kultura Gniewu. O koszykówce, przyjaźni i trudach dorastania w małomiasteczkowej Polsce lat 2000. Z nostalgią i humorem, ale bez czułostkowości. W bonusie jeden z najpiękniejszych portretów psio-ludzkiej relacji w polskiej literaturze.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
