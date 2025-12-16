Tymczasem SkyShowtime zapowiada na przyszły rok premierę dwuodcinkowego dokumentu o Edycie Górniak. Po jednym odcinku na każdy przebój.

Sandra Kubicka i Baron znów się rozwodzą. Zawsze uważałem, że największym nieszczęściem, jakie może nas spotkać, jest szczęśliwe małżeństwo. Nie mamy wtedy najmniejszej nadziei na rozwód.

• W „Mam talent!” dotychczasową prowadzącą Agnieszkę Woźniak-Starak zastąpi Paulina Krupińska-Karpiel. Każdy, kto oglądał ostatnią edycję, wie, że w tym programie przechodzą wszyscy.

• Plotek.pl donosi: „Pela przerwał milczenie po rozwodzie. Mówi wprost, jak wygląda jego nowe życie”. Zabawne. Jak wynika z treści tego serwisu, Pela po rozwodzie nigdy nie przerwał mówienia.

• „Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zajadają się deserem. Internauci nie kryją emocji”. Informuje nas plejada.pl. Cieszę się, że para młoda wreszcie znalazła zajęcie, które interesuje innych.

• Łukasz Miecznikowski, kucharz prezydenta, ujawnił kulinarne upodobania głowy państwa: „Prezydent jest taki jak my, taki jak ja, taki jak ty. Jest wspaniałym, zwykłym człowiekiem”. Czyli kebab.

• TVN7 szykuje aż dwie edycje programu „Hotel Paradise” w Tajlandii. Jedną poprowadzi Edyta Zając, drugą – Klaudia El Dursi. Znając poziom uczestników, istnieje szansa, że nie zorientują się, która jest która.

• W 10. plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku zwyciężyło określenie „szponcić”, czyli zwrot używany albo z dezaprobatą, albo z podziwem. Najwyższy czas zdetronizować stare, choć sprawdzone: pierdo…ć.

• Dominika Serowska w „Onet Rano” opowiadała o tym, czy widzi szansę na zgodę z Kasią Cichopek. Trzecia Tajemnica Fatimska mówiła o prześladowaniu i cierpieniu ludzkości. Teraz już wiem, że to dziś.

• Maryla Rodowicz z okazji 80.