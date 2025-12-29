Z takim nazwiskiem też bym się nie pchał do opery

Tymczasem Krystyna Pawłowicz wkrótce rozpocznie współpracę z Radiem Wnet. Jak pisał Dante Alighieri: „Ród ludzki wnet od prawdy odwyknie”.

Media donoszą, że Daniel Nawrocki (wiadomo) pojawił się na koncercie Skolima i był zachwycony. To zrozumiałe. Z tym nazwiskiem też bym się nie pchał do opery.

• Roman Giertych kpi z Krzysztofa Stanowskiego po jego sądowej porażce z Natalią Janoszek: „Dostał pan taki wycisk, że wszyscy się śmieją”. Słowa mądre i potrzebne. Ja bym je włączył do kanonu lektur.

• Talent show dla muzyków disco polo pod tytułem „Disco star” pojawi się na głównej antenie Polsatu. W piątki o godz. 19.55. W jury m.in. Zenek i Skolim. Zacytuję moją ulubioną recenzję filmu „Psy 3”: „Bardzo, kurwa, szkoda”.

• Nie będzie drugiej edycji programu „Pogromcy chaosu”, w którym Dorota Szelągowska sprawiała, że nieużywane rzeczy znikały z domu. Statystyki włamań do mieszkań ujawniły sporą konkurencję.

• Patrycja Komorowska, partnerka Pawła Deląga, sprzedaje używaną torebkę Hermès Birkin za 70 tys. zł. Patrycja jest psychoterapeutką, więc przy okazji wytłumaczy nabywczyni, w czym problem.

• Daria Zawiałow poinformowała swoich fanów, że zdała egzamin na prawo jazdy. Gratulacje, Darka. To prawdopodobnie była ostatnia w twoim życiu jazda zgodnie z przepisami.

• Natalia Karczmarczyk szuka bogatego partnera, bo gdy „facet zarabia mniej od kobiety, to takie związki kończą się tragedią”. Żona zwykle wydaje więcej, niż zarabia mąż, żeby ludzie myśleli, że on zarabia więcej, niż ona wydaje.

• W programie „Mam talent!” pojawił się czwarty juror, Agustin Equrrola, uchodzący całkiem niedawno za najsłynniejszy transfer do TVP Jacka Kurskiego. Agustin jest znanym tancerzem. Zatańczy, jak mu zagrają.

• „Kubicka pokazała łazienkę.