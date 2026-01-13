Magia i rzeczywistość, czyli najciekawsze komiksy stycznia

Komiksowe propozycje na styczeń.

Adaptacja jednej z najważniejszych książek fantasy to zadanie karkołomne, filmowcy przekonali się o tym nie raz. Brytyjski rysownik i scenarzysta Fred Fordham znalazł jednak sposób, by oddać sprawiedliwość „Czarnoksiężnikowi z Archipelagu” (przeł. Agnieszka Sylwanowicz, Prószyński i S-ka, 5/6). Opowiadając historię Krogulca, młodego maga, który musi się zmierzyć z konsekwencjami własnych działań, dochował wierności nie tylko literze powieści Ursuli K. Le Guin, lecz także jej duchowi. Przedłożył metafizykę nad akcję i refleksję nad spektakl, także w pięknych, stonowanych projektach graficznych zachował pokorę wobec prozy wielkiej autorki. Komiks nie zastąpi lektury oryginału, lecz w tym wypadku może ją wzbogacić.

Ocena: 5/6