Jakub Demiańczuk
13 stycznia 2026
Kultura

Magia i rzeczywistość

Magia i rzeczywistość, czyli najciekawsze komiksy stycznia

Czarnoksiężnikowi z Archipelag Czarnoksiężnikowi z Archipelag materiały prasowe
Komiksowe propozycje na styczeń.
Tu.materiały prasowe Tu.

Adaptacja jednej z najważniejszych książek fantasy to zadanie karkołomne, filmowcy przekonali się o tym nie raz. Brytyjski rysownik i scenarzysta Fred Fordham znalazł jednak sposób, by oddać sprawiedliwość „Czarnoksiężnikowi z Archipelagu” (przeł. Agnieszka Sylwanowicz, Prószyński i S-ka, 5/6). Opowiadając historię Krogulca, młodego maga, który musi się zmierzyć z konsekwencjami własnych działań, dochował wierności nie tylko literze powieści Ursuli K. Le Guin, lecz także jej duchowi. Przedłożył metafizykę nad akcję i refleksję nad spektakl, także w pięknych, stonowanych projektach graficznych zachował pokorę wobec prozy wielkiej autorki. Komiks nie zastąpi lektury oryginału, lecz w tym wypadku może ją wzbogacić.

Ocena: 5/6

Polityka 3.2026 (3547) z dnia 13.01.2026; Afisz. Premiery; s. 77
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
