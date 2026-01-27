Tymczasem TV Republika ma kłopoty finansowe i opłaciła koncesję tylko do końca stycznia. KRRiT informuje, że stacja poprosiła o rozłożenie opłat na raty. Jestem za.

Szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski był widziany w klubie go-go. No proszę. A mówiono, że po wizycie patoinfluencerów Rodaków Kamratów nigdzie nie znajdzie lepszych gości.

• Tomasz Karolak w biznesowym natarciu. Aktor został właśnie twarzą osiedla Dolina Krasowa w Krzeszowicach. Lubię Tomka, więc napiszę, że klucze do odbioru jeszcze w tym roku.

• „Fani zachwyceni zdjęciem Majewskiego z żoną. Takie kadry to u nich rzadkość” – to Plotek. Wpisuję w Google: „Szymon z żoną” i wyskakują tysiące zdjęć. Ale takie gruntowne analizy to u nich rzadkość.

• W rejestrze partii politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie pojawiła się nowa nazwa partii Sławomira Mentzena. Zamiast Nowej Nadziei będzie Imperium Kontratakuje. Dla Grzegorza Brauna trzymają nazwę Łotr 1.

• Mata wypuścił wspólny utwór z Fagatą. Internet jednogłośnie ocenił kompozycję: „Ściek”. Dawno nie czytałem recenzji tak zachęcającej do słuchania.

• Rusza proces sądowy Jakub Wątor vs. Filip Chajzer. W tle obrażanie w internecie, podejrzenie popełnienia przestępstwa i podżeganie do gróźb karalnych. I mamy prostą odpowiedź na pytanie, czy kebab jest szkodliwy.

• Wirtualna Polska w formie. Pod zdjęciem Pauliny Krupińskiej tytuł: „Odsłoniła nogi do nieba. Figura jak u modelki”. Oczywiście. A fast food przestanie nim być, jak zjesz go powoli.

• TV Republika pokazała program, w którym Miłosz Kłeczek wraz z Jackiem Sasinem morsują w Jeziorze Choczewskim, a następnie odziani w ręczniki debatują w saunie. Polecam wyłącznie jako słuchowisko. Lub mem.

• „Katarzyna Cichopek w zimowym wydaniu. Wszyscy patrzyli na jej skarpetki” – informuje Plejada. Ryszard Szurkowski na pytanie, co najbardziej zapamiętał z kolarstwa, odpowiedział: „Przednie koło”.