Kiedyś uważałem, że stronie liberalnej brakuje Bąkiewiczów. Teraz już nie

Pudelek donosi: „Były ukochany Dody zrobił sobie nowe zęby w barterze u dentysty skonfliktowanego z Chajzerem”. W tej informacji jest tyle zła, że powinien ją zekranizować Smarzowski.

• Ryszard Czarnecki, parlamentarny mistrz Europy w kilometrówkach, dostał program w telewizji wPolsce24, gdzie będzie rozmawiał z politykami. Zgodnie ze swoim hasłem: „Wszędzie dobrze, ale wszędzie najlepiej”.

• Plotek dogania Pudelka: „Trzecia żona Schreibera wbiła szpilę drugiej żonie polityka PiS. Padły słowa o patologii”. Tak już bywa w literaturze. Gdy mamy zbyt dużo bohaterów, brakuje miejsca na fabułę.

• Książulo ocenił kuchnię w najdroższym polskim hotelu, czyli Raffles Europejski Warszawa. Barszcz za 54 zł był kwaśny, a żurek za 65 zł – skwaśniały. Szok. Beyoncé już nigdy się tam nie zatrzyma.

• Profil satyryczny Make Life Harder zebrał na konto 34. finału WOŚP 2 713 790 zł. Pamiętam, jak kolega w szkole napisał: „Wokulski wziął interes w swoje silne ręce i potroił jego obroty”.

• Program Tomasza Kammela pod błyskotliwym tytułem „Telekammela” zakończył swój żywot w Kanale Zero. Oglądając go, można było zapaść na chorobę lokomocyjną. Tomasz tak szybko zmieniał poglądy.

• „Obchody 760-lecia miasta Koszalin poprowadzi Marcin Prokop za kwotę 24 600 brutto” – podaje portal „Koszalin mnie kręci na okrągło”. Tanio. To wychodzi po 32 zł za rok.

• Blanka Lipińska dosadnie o braku potomstwa: „Nie rozumiem, po co to komu”. Zaryzykuję teraz komentarz w stylu serwisów plotkarskich: Wszystko wskazuje na to, że jej rodzice myśleli inaczej.

• Robert Lewandowski zamówił w polskiej stoczni Sunreef Yachts 24-metrowy katamaran za 33 mln zł.