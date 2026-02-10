Jeśli kiedykolwiek czułeś się bezużyteczny, pomyśl o autorze tej sensacji

Tymczasem Aleksandra Mirosław, rekordzistka świata we wspinaczce sportowej, kończy karierę. I bardzo dobrze. Ciężko jest długo uprawiać sześciosekundowy sport.

Najpopularniejszymi polskimi politykami na YouTube są Sławomir Mentzen, Dariusz Matecki i Jan Kanthak. Gratulacje. To wielki sukces Rafała Trzaskowskiego. Wreszcie nie jest drugi.

• Nareszcie sukces Polski. Nazwisko Sandry Kubickiej pojawiło się w odtajnionych dokumentach afery Jeffreya Epsteina. Karol Nawrocki obiecywał, że nasze relacje z USA będą silne jak nigdy wcześniej.

• Media demaskują: „Maciej Dowbor jest młodszy od Joanny Koroniewskiej. Różnica wieku zaskakuje”. Różnica to siedem miesięcy. Autorka tego newsa skończyła studia dziennikarskie. Nie ma podstaw, aby jej nie wierzyć.

• Mateusz Damięcki wraz z żoną pokazali swoje nagie zdjęcie z podpisem: „Wcale nie jesteśmy tacy nudni”. Jest taki cytat z Woody’ego Allena: „Robicie tu operacje powiększania członków? – Nie mamy miejsca. – Tylko kilka centymetrów”.

• Wrocławska prokuratura sprawdza, czy Patryk Vega oszukał inwestorów, obiecując 700 proc. zysków z filmu „Putin”. Patryk jest tak dobry we wszystkim, że wygrałby w konkursie na szczupłą kobietę.

• Szok. Aleksandra Mirosław, rekordzistka świata we wspinaczce sportowej, kończy karierę. I bardzo dobrze. Ciężko jest długo uprawiać sześciosekundowy sport.

• „Czasami ktoś myśli, że robi czystkę. A w praktyce robi casting konkurencji. Historia to rozliczy”. To Tomasz Kammel o TVP. Wolę inną teorię: to my tworzymy historię. Inni muszą na nią czekać.

• Plotek w formie: „Bardowska żałuje tych rozwiązań w kuchni. Podpadł jej nowoczesny piekarnik. Trzeba nacisnąć kilka razy”. Jeśli kiedykolwiek czułeś się bezużyteczny, to pomyśl o autorze tej sensacji.

• Wojciech Cejrowski znów połączył siły z Michałem Rachoniem, tym razem w Telewizji Republika.