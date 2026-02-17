Dyktaturami często wstrząsali poeci. Ale to chyba nie tym razem

Tymczasem w Kanale Zero reportaż Marii Wiernikowskiej o bajkowym Królewcu, fajnym Putinie i biednych rosyjskich żołnierzach. Jest takie rosyjskie powiedzenie...

Sandra Kubicka przekazała światu, że po 11 latach musi wymienić implanty piersi. To ważna data. Eleanor Catton po 11 latach od napisania „Wszystko, co lśni” wydała powieść „Las Birnamski”.

• Anna Popek omówiła publicystycznie zdjęcie Jeffreya Epsteina z 12-letnim burmistrzem Nowego Jorku wygenerowane przez AI. Oczywiście. A IKEA to budka z hot dogami sprzedająca meble na boku.

• Rajdowiec Miko Marczyk pobił rekord Guinnessa. Na jednym baku pokonał trasę z Łodzi do Paryża i z powrotem. I na tym sukcesy się kończą. Jechał Škodą Superb. Ewidentnie wstydził się wysiadać.

• Marcin Miller, juror programu „Disco Star”, wyznał, że kariera Skolima, jurora programu „Disco Star”, potrwa 10 lat. To podchodzi pod artykuł 199 paragraf 1 kk. Groźba karalna.

• Norbi w autobiografii przyznał, że przegrał w kasynach 7 mln zł. Gdy poszedł do lichwiarza po pożyczkę, ten kazał mu szczekać jak pies. Ciekawe. Kiedyś to była hipoteka, poręczenie albo weksel.

• Rafał Stec po 27 latach odchodzi z „Wyborczej”, ponieważ nie chce pracować w portalu Agory sport.pl. Różnica pomiędzy „GW” a gazeta.pl jest jak różnica pomiędzy „Shrekiem” a „Grą o tron”. I tu są smoki i rycerze, i tu. A fabuła jednak inna.

• Piotr Pręgowski zrecenzował swój utwór na Eurowizję „Parawany tango”: „To najsłynniejsza piosenka XXI wieku”. Posłuchałem. Od tego momentu jeszcze bardziej jestem ateistą.

• W Kanale Zero reportaż Marii Wiernikowskiej o bajkowym Królewcu, fajnym Putinie oraz biednych rosyjskich żołnierzach. Jest takie rosyjskie powiedzenie: jak zaprosisz niedźwiedzia do tańca, to nie ty decydujesz, kiedy taniec się skończy.