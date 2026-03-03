Śmiesznie i strasznie, czyli najciekawsze komiksy lutego

Komiksowe propozycje na luty.

Rysunki Janka Kozy od lat pojawiają się na łamach POLITYKI, więc część prac z drugiego tomu „Złotej kolekcji” (Kultura Gniewu, 5/6) na pewno wyda się państwu znajoma. Jednak powtórna lektura rysunkowym żartom naszego autora nie szkodzi: przeciwnie, udowadnia, że to twórca wyjątkowo wyczulony na absurdy codzienności, kłamstwa serwowane przez polityków i życiowy chaos, z jakim musimy sobie na co dzień radzić. Te żarty, przyswajane w dużych ilościach, mogą wywołać niekontrolowane ataki śmiechu. Często jednak będzie to śmiech przez łzy, bo portret Polski i Polaków rysowany ręką Kozy jest może karykaturalnie koślawy, a przez to jeszcze bardziej prawdziwy.

Ocena: 5/6