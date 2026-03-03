Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk
Jakub Demiańczuk
3 marca 2026
Kultura

Śmiesznie i strasznie

Śmiesznie i strasznie, czyli najciekawsze komiksy lutego

3 marca 2026
Złota kolekcja, tom 2. Złota kolekcja, tom 2. materiały prasowe
Komiksowe propozycje na luty.
Islandermateriały prasowe Islander

Rysunki Janka Kozy od lat pojawiają się na łamach POLITYKI, więc część prac z drugiego tomu „Złotej kolekcji” (Kultura Gniewu, 5/6) na pewno wyda się państwu znajoma. Jednak powtórna lektura rysunkowym żartom naszego autora nie szkodzi: przeciwnie, udowadnia, że to twórca wyjątkowo wyczulony na absurdy codzienności, kłamstwa serwowane przez polityków i życiowy chaos, z jakim musimy sobie na co dzień radzić. Te żarty, przyswajane w dużych ilościach, mogą wywołać niekontrolowane ataki śmiechu. Często jednak będzie to śmiech przez łzy, bo portret Polski i Polaków rysowany ręką Kozy jest może karykaturalnie koślawy, a przez to jeszcze bardziej prawdziwy.

Ocena: 5/6

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Afisz. Premiery; s. 71
Oryginalny tytuł tekstu: "Śmiesznie i strasznie"
Jakub Demiańczuk

Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
Reklama