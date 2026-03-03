Gdybym miał słuch jak Ela, usłyszałbym Mentzena

„Hołownia nie jest typem człowieka, który trzyma za pysk i prowadzi autorytarną władzę”. To Paweł Kukiz. Zawsze podkreślałem, że to, co mu najlepiej wychodzi, to teksty.

Andrzej Saramonowicz poinformował o rozwodzie: „Zostałem poproszony o wyprowadzenie się”. W tym zdaniu jest wszystko, czego brakowało ostatnim komediom Andrzeja: tempo, akcja i dobry finał.

• Program Michała Kempy i Wojtka Fiedorczuka w TVP2 będzie dłuższy i pojawi się w czwartkowe wieczory. Gratulacje. To dobry powrót do tradycji. W TVP w czwartki zawsze było coś, co ocierało się o kryminał.

• Syn Justyny Steczkowskiej zapłacił za nowy biust ukochanej. Za dwa implanty o objętości 375 ml Leon wybulił ponad 20 tys. zł. To jak w wyścigach samochodowych. Tam też sukces zależy od pojemności.

• Katarzyna Bosacka poradziła Polakom, jak oszczędzić na jedzeniu. Otóż wystarczy wytrzymać miesiąc bez zakupów. Po tym terminie ratownik medyczny odpowie ci na pytanie: jak żyć.

• „Ja w każdym związku nie tylko uprzedzałem, ale próbowałem zniechęcić do związku każdą swoją połówkę” – to Michał Wiśniewski. W CV wokalisty jest pięć połówek. To już zahacza o reklamę alkoholu.

• Elżbieta Zapendowska o Sanah: „Nie chcę jej słuchać. Muzyka jest koszmarna. Myślałam, że ona jest z Białorusi”. Gdybym miał tak dobry słuch jak Ela, to pewnie bym usłyszał w tej wypowiedzi Sławomira Mentzena.

• Serial TVP2 „Na dobre i na złe” ogląda w tym roku 2,04 mln widzów. To zrozumiałe. Fabuła opowiada o szpitalu w Leśnej Górze, w którym odchodzą tylko farba w garażu i młode lata personelu.

• Marianna Schreiber po obejrzeniu serialu dokumentalnego o Dodzie na platformie Prime Video bezceremonialnie porównała się do wokalistki.