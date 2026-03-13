Nareszcie role się odwróciły i to my podzieliliśmy Niemców

Tymczasem Jolanta Pieńkowska wygrała proces z „Pulsem Biznesu”, który sugerował, że swojego męża Leszka Czarneckiego wywiozła z Polski w bagażniku auta. Skandal. I to bez podania modelu auta.

• Sandra Kubicka skierowała do sądu trzystustronicowy pozew przeciwko Pudelkowi za naruszenie dóbr osobistych. Brawo. Znając tę redakcję, wiem, że nigdy nie przeczytali tak grubej lektury.

• Marianna Schreiber w walce z Unią Europejską, Balcerowiczem – i co tam jeszcze pamięta – zamazała logo UE na swojej tablicy rejestracyjnej. Na BMW. Ale w powstaniach często używa się zdobycznego sprzętu.

• Miuosh kończy karierę: „Rapować już nie będę. Nie mam zamiaru stawać na środku sceny i wypluwać z siebie tych rzeczy”. W tym miejscu czas na krótki komunikat: Norbi, zobacz. Można?

• W rankingu najpopularniejszych osób w internecie zwyciężyła Doda. Dalej znaleźli się: Malik Montana, Klaudia Halejcio, Anna Lewandowska oraz Kizo. Rzadko mam okazję to powiedzieć: jestem dumny z przegranej.

• Po 25 latach Michał Piróg, tancerz, choreograf, nauczyciel, aktor, pisarz, mentor, aktywista społeczny, prezenter, celebryta, odszedł z TVN. Michałowi życzę, żeby znalazł pracę choć w jednej z profesji.

• „Pani Katarzyna Kolenda-Zaleska jest rzetelną i profesjonalną dziennikarką” – to Jacek Ozdoba z małą pomocą sądu. Moja babcia też mawiała, że dziadek jest wspaniałym kochankiem, tylko trzeba mu przypominać.

• Jakub Wątor udostępnił na YouTube kolejny film o oszustwach i wyłudzeniach Żurnalisty. Mocny obraz. Ja bym to wystawił w teatrze. Słowo „wystawić” pasuje do niego doskonale.

• „Nie słucham idiotów i kretynek. Dla mnie ta osoba nie istnieje, a jeżeli już coś pierd...nie, to jest jej problem” – to Joanna Sarapata o Magdzie Gessler. Okropny język. To się w malarstwie nazywa szkic do portretu.

• Roxie Węgiel została jurorką niemieckich preselekcji do Eurowizji w telewizji ARD.