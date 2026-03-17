Kuba Wojewódzki
Kultura

Mea pulpa

Widownia finału krajowych kwalifikacji do Eurowizji 2026 spadła w TVP o połowę. Wygrała Alicja Szemplińska. Na 4. miejscu Piotr Pręgowski i „Parawany tango”. Co daje nadzieję, że może być jeszcze gorzej.

• Wirtualne Media wręczyły swoje prestiżowe nagrody Wirtuale 2026. Osobowością medialną roku została Karolina Korwin Piotrowska. Od 30 lat w mediach. Wydarzeniem roku zostało przejście TVP na kolor.

• „Świat wolałby, żeby już usiadła” – to córka Małgorzaty Potockiej o jej udziale w „Tańcu z gwiazdami”. Małgorzata wysłuchała prośby świata. Liczę, że kolejnym, który usiądzie, zostanie Przemek Czarnek.

• „Twoja żona jest intelektualnie kilka leveli wyżej niż ten silikonowy pustak” – to komentarz na Instagramie. „Trudno się z tym nie zgodzić” – odpowiada Radosław Majdan. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to level oznacza poziom.

• Jakub Wątor prowadzi program „Media Lab” w TVP3 Warszawa o świadomym poruszaniu się po świecie mediów i technologii cyfrowych. Po obejrzeniu cyklu bez problemu znajdziesz TVP3 Warszawa.

• Marta Nawrocka wyznała, że poznała Karola Nawrockiego przez przypadek: „Miał książkę pod pachą”. To rzeczywiście musiał być przypadek.

• Gwiazda serialu „Klan” Tomasz Stockinger ujawnił, że po realizacji filmu „Znachor” w 1981 r. Jerzy Hoffman podszedł do niego i powiedział: „No, a z ciebie to aktora nie będzie”. Pomylił się o 4600 odcinków.

• Polski rysownik Tomasz Broda trafił do papierowego wydania „New York Timesa”. I to jest sukces. U nas za to dowiedzieć się można, że Karolina Gilon ma kaktusa z Meksyku. Też pokonał długą drogę.

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Kultura; s. 87
