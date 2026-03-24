„Szajka zdrajców i volksdeutschów próbuje zadłużać Polaków u Niemców na miliardy euro” – to pasek w TV Republika. Poezja. Mało kto wie, że Stanisław Przybyszewski też tworzył w obu tych językach.

• Firma Roberta Lewandowskiego Stor9 od miesięcy boryka się z płynnością finansową i zaległymi fakturami. To informacja „Do Rzeczy” w dziale Rozrywka. Zabawne. Jak „Szczęść Boże” Grzegorza Brauna.

• Liderem serwisów o tematyce show-biznesowej pozostaje Pomponik, najdłużej angażuje Pudelek, średnio 16 minut. Podobno 40 proc. Polaków ma problem z czytaniem rozkładów jazdy. Jest odbiorca do przejęcia.

• „Magdalena Stępień pozuje z nowym partnerem”. Próbuję ustalić, kim jest Magdalena Stępień i dlaczego o niej piszą media. Sprawa jest oczywista. Magda jest znana z faktu posiadania nowego partnera.

• „Weronika Książkiewicz nieco zniknęła z show-biznesu. Zdradziła powód”. Ten nieco/dzienny tekst napisało dla Jastrząb Post dwóch autorów. Nieco zaskakujące. Chyba ani jeden nieco nie przeczytał.

• Irena Kamińska-Radomska, niegdyś ekspertka w programie „Projekt Lady”, poinformowała mężczyzn, że źle chodzą chodnikiem i ona pokaże im, jak to trzeba robić. Rezerwuję miejsce w kolejce po Nobla.

• Agnieszka Holland wygrała w sądzie ze Zbigniewem Ziobrą, który porównał jej film „Zielona granica” do propagandowych filmów Trzeciej Rzeszy. To najlepszy dowód, że sądy działają, nawet jak się zaczyna od zera.

• Największym wydarzeniem medialnym tygodnia był rozwód Sandry Kubickiej i Barona po dwóch latach małżeństwa. Już wiadomo, z czyjej winy. Ona przyszła z adwokatem, a on z ochroniarzem.

• Aneta Bańkowska, była szefowa serwisów rozrywkowych Agory, czyli m.