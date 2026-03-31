Mea pulpa
Dominikowi Tarczyńskiemu wyrosła w USA silna konkurencja
Maciej Dowbor o zakończeniu współpracy Igi Świątek z trenerem: „Trochę szok”. Oto podstawowe cechy rzetelnego dziennikarstwa: dociekliwość, obiektywizm, szeroka wiedza ogólna.
• YouTube przywrócił głośny film Jakuba Wątora o Żurnaliście, który ten tak skutecznie zablokował, że napisali o tym wszyscy. Ewidentnie Wątor ma u niego dług. Zresztą nie on jedyny.
• Krzysztof Stanowski ujawnił, że zadzwonił do niego niedawno prezydent Karol Nawrocki z pytaniem: „Co słychać u Kizo?”. Pewnie chciał, żeby tamten się ogarnął.
• Ralph Kaminski przy okazji promocji swojej nowej płyty powiedział, że Maryla Rodowicz jest dla niego seksowniejsza niż Doda. Artysta konsekwentnie udowadnia, że nie tylko fryzurę ma dziwną.
• „W Kanale Zero było więcej wolności niż w TVN24” – to Marcin Meller. Oczywiście. Idąc podobnym tokiem rozumowania, w Kanale Zero ruscy wyzwalają, a w TVN24 napadają.
• Łukasz G., neurochirurg ściemniacz i mitoman z zarzutami karnymi, pojawił się w teleturnieju „Omnibus – szybcy i mądrzy”. TVP to fenomen. Prezesi się zmieniają, a mądrość pozostaje na stałym poziomie.
• Byli partnerzy Marianny Schreiber, Przemysław Czarnecki i Piotr Korczarowski, spotkają się w oktagonie Prime MMA. Przegrany wraca do Marianny.
• Średnio 252 tys. osób ogląda w TVP2 „Kwiatki polskie duże”, które prowadzą Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Program ma podobno formułę „late night show”. Zgadza się. Jest późno.
• „W wielu sprawach jestem lewicowa, ale w kwestii patriotyzmu idę po bandzie” – to Doda. Sama prawda. „Dywizjon 303” czy „Grom” – Emil S., jej mąż i wspólnik, wyłudzał pieniądze wyłącznie na patriotyczne filmy.