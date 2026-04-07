Niestety nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na pytania Jakimowicza

Tymczasem Paula Karpowicz-Zimecka, wokalistka zespołu disco polo Topky, została ugryziona w pośladek przez żółwia na Zanzibarze. Przerażające.

Paweł Deląg znów zostanie ojcem. Gratulacje. W 2022 r. Paweł został dziadkiem. Mój dziadek mawiał: „Gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają”. Był dobrym dziadkiem, ale szaf składać nie potrafił.

• Media żyją informacją o skandalicznym państwowym dofinansowaniu biznesu Roberta Lewandowskiego w Giżycku na kwotę 40 mln zł. To news z października 2020 r. Dofinansowałbym fachowców.

• Ponad 6 mln widzów oglądało mecz Polska–Albania z trudem wygrany przez naszych 2:1. Wiadomo. Okres wielkanocny to czas celebrowania męki.

• Jarosław Jakimowicz w jednej z warszawskich restauracji obrzucił wyzwiskami typu „I co pe...le, żydowska kur...o?” dziennikarza TVN (czyli mnie). Niestety nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na jego pytania.

• Ralph Kaminski ujawnił, że w młodości tworzył erotyczne filmy animowane, a ich dubbingowanie powierzał mamie. Teraz rozumiem, skąd się wziął tytuł jego płyty „Bal u Rafała”.

• Xavier Wiśniewski rozstał się z siostrą Sebastiana Fabijańskiego. Brawo. Jest lepszy od ojca. Potrafi się rozejść jeszcze przed ślubem.

• Maciej Kurzajewski po dwóch latach wrócił z podkastem „Serio?”, tym razem bez Katarzyny Cichopek. Do pierwszego odcinka zaprosił Radka Majdana, by porozmawiać o byłych żonach. Sugeruję tytuł „Nudno”.

• I to jest naprawdę smutna wiadomość. Jedna z najpiękniejszych par show-biznesu, czyli Young Leosia i Kacper Blonsky, rozstała się. Staromodnie. Nie dość, że facet z kobietą, to jeszcze w zgodzie.

• „Ja wszystko w życiu osiągnąłem i właśnie to jest mój problem”. To Krzysztof Gojdź. Taka Natalia Janoszek minus Bollywood.

• Anna Mucha poinformowała świat, że zaczęła nierówną potyczkę z gołębiami, które zas.