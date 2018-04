Recenzja filmu: „Kochankowie jednego dnia”, reż. Philippe Garrel

Czarno-biały, ułożony z rozmów i podpatrywania codziennych sytuacji inteligencki dramat o paradoksach i nietrwałości związków Philippe’a Garrela to jakby kontynuacja cyklu „komedie i przysłowia” albo wariant „opowieści moralnych” Érica Rohmera. W „Kochankach jednego dnia” reżyser kontynuuje dzieło nowofalowych mistrzów we współczesnych dekoracjach, ogląda się je niemal do samego końca z uwagą, jak niektóre klasyki, do arcydzieła jednak mu daleko. Brak doświadczenia pięknych licealistek, ich zaskakujące wybory strategii życiowej splatają się tu (najczęściej jednak zaprzeczają) z przemyśleniami wykładowcy filozofii, traktującego swój zawód z iście francuską joie de vivre (studiowanie ksiąg to żaden rozwód z życiem).

Kochankowie jednego dnia (L’amant d’un jour), reż. Philippe Garrel, prod. Francja 2017, 75 min