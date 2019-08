Recenzja filmu: „Upiorne opowieści po zmroku”, reż. André Øvredal

film jest kalką estetyki „To” lub serialu „Stranger Things”, a wybrane przez del Toro opowieści są nierówne.

Może to zwykły pryszcz na policzku, a może jednak kolonia małych pająków? Bohaterka opowieści dowie się o tym, kiedy w szkolnej toalecie pociągnie za wystającą ze skóry nóżkę. Elementy folkloru, mroczne miejskie legendy i okrutne wyzwania z dziecięcych zabaw Alvin Schwartz zebrał w latach 80. w książce „Upiorne opowieści po zmroku”.

Upiorne opowieści po zmroku (Scary Stories to Tell in the Dark), reż. André Øvredal, prod. Kanada, USA 2019, 111 min