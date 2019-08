Recenzja filmu: „Nietykalny”, reż. Ursula Macfarlane

Opowieści asystentek i aktorek, które miały do czynienia z Harveyem Weinsteinem, są dobrze znane.

Opowieści asystentek i aktorek, które miały do czynienia z Harveyem Weinsteinem, są dobrze znane. Opisali je amerykańscy dziennikarze z „New York Timesa” i z „New Yorkera”, którzy przyczynili się do wykluczenia przestępcy seksualnego z przestrzeni publicznej i wszczęcia przeciwko niemu licznych śledztw. Film dokumentalny Ursuli Macfarlane, zrealizowany półtora roku później, powtarza te opowieści, ale nie wnosi wiele nowego. To historia kariery Weinsteina, jego ważnej roli w rozwoju amerykańskiego kina niezależnego, pokazująca zarazem talent i trudny charakter producenta. Całość zilustrowana archiwalnymi zdjęciami i standardowymi, nudnymi ujęciami nocnego życia na ulicach Los Angeles.

Nietykalny (Untouchable), reż. Ursula Macfarlane, prod. USA 2019, 98 min