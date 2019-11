Recenzja serialu: „Hip hop: kawałki, które wstrząsnęły Ameryką”

Sześć 40-minutowych odcinków rozbiera na czynniki pierwsze kluczowe dla amerykańskiego rapu utwory różnych wykonawców

W telewizji widać pokoleniową zmianę. Generacja wychowana na hip-hopie miała już do dyspozycji fabularny serial „The Get Down” Baza Luhrmanna i świetną dokumentalną „Ewolucję hip-hopu” (obie emitowane przez Netflixa), do których dołącza kolejny, jeszcze mocniej skupiony na detalach dokument AMC. „Hip hop: kawałki, które wstrząsnęły Ameryką” można by nazwać rozbudowanym śpiewnikiem, gdyby nie to, że słowo „piosenka” nie ma tu zastosowania (choć w oryginale mamy angielskie „songs”).

Hip hop: kawałki, które wstrząsnęły Ameryką, AMC Polska, 6 odc., od 14 listopada