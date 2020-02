Warto się wybrać, by się przekonać, jak złożone i paradoksalne bywają motywacje ludzkich zachowań ukryte pod maską rytuałów.

W przedoscarowych sondażach ciepły, wzruszający komediodramat Lulu Wang był wymieniany nawet w gronie ścisłych faworytów, ostatecznie nie dostał żadnej nominacji, o co można mieć pretensje do członków Akademii. „Kłamstewko” wpisuje się w nurt kina opisującego z dystansem i humorem różnice kulturowe Wschodu i Zachodu, chociaż za temat obiera zgoła niewesołą sytuację: rozpoznanie choroby nowotworowej u pewnej staruszki z Changchun. Lekarze nie dają jej więcej niż 3 miesiące życia. Co w tej sytuacji powinna zrobić rodzina, która jako pierwsza dowiaduje się o nieszczęściu i zgodnie z chińską tradycją – dla jej dobra – powinna tę informację za wszelką cenę przed nią ukryć?

Kłamstewko (The Farewell), reż. Lulu Wang, prod. Chiny, USA, 92 min