Recenzja filmu: „Zła edukacja”, reż. Cory Finley

Autor nie nakręcił filmu sensacyjnego, tylko czarną komedię.

Chciałem zadać ważne pytania dotyczące amerykańskiej kultury, takie jak: w jakim stopniu jesteśmy kształtowani przez nasz system gospodarczy i co jesteśmy skłonni przyjąć ze strony ludzi mających władzę, jeśli leży to w naszym interesie” – tłumaczył reżyser „Złej edukacji” Cory Finley. W dużej mierze się udało. Oparta na faktach „Zła edukacja” opowiada o głośnej sprawie defraudacji milionów z kasy szkół publicznych w okręgu Roslyn na Long Island w stanie Nowy Jork na początku XXI w. przez kuratora i jego zastępczynię. Akcent nie został jednak położony na sam proceder, Finley nie nakręcił filmu sensacyjnego, tylko czarną komedię, by skupić się na motywacjach i mechanizmach.

Zła edukacja (Bad Education), reż. Cory Finley, prod. USA, 108 min, HBO GO (w HBO 10 maja, godz. 20.10)