Recenzja filmu: „Shadow”, reż. Zhang Yimou

Widowisko na miarę „Hero” i „Domu latających sztyletów”.

Szkoda, że nowy film Zhanga Yimou nie trafił w Polsce do kin: to wizualny majstersztyk stworzony z myślą o wielkim ekranie. Jednak nawet oglądany w domu imponuje rozmachem, precyzją realizacji i niezwykłą wizją artystyczną. Choć twórca całą koncepcję swojego filmu oparł na zderzeniu przeciwieństw, z rozmysłem zaciera granice między yin i yang, dobrem i złem, pierwiastkiem męskim i kobiecym, tym, co realne, i tym, co fantastyczne. W precyzyjnie skomponowanych kadrach świat został wyprany z kolorów. Jedyne barwne akcenty to twarze i ciała bohaterów oraz rubinowe plamy krwi. W dominującej szarości rozmywają się również charaktery bohaterów.

