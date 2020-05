Recenzja filmu: „Sergio”, reż. Greg Barker

Gdyby główne role zagrały hollywoodzkie gwiazdy, kto wie, czy „Sergio” nie stałby się hitem.

Tytułowy Sergio to legendarny brazylijski dyplomata Sérgio Vieira de Mello, zasłużony działacz ONZ, wysyłany przez tę organizację w najbardziej zapalne regiony świata w celu zażegnywania lokalnych konfliktów. Przyczyniał się do zawierania rozejmów i podpisywania traktatów pokojowych, m.in. w Kambodży, Kosowie i Timorze Wschodnim. Niestety, misja doprowadzenia do demokratycznych wyborów powierzona mu po obaleniu Saddama Husajna w Iraku okazała się jego ostatnią. Biograficzny film z należytym szacunkiem, ale nie stroniąc od patosu i melodramatycznej nuty, przedstawia okoliczności zamachu bombowego, w wyniku którego Sergio (grany przez Wagnera Mourę) znalazł się w śmiertelnej pułapce.

Sergio, reż. Greg Barker, prod. USA, 118 min, Netflix