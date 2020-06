Recenzja serialu: „Obsesja zbrodni”, reż. Liz Garbus

Dokumentalna sześcioodcinkowa seria powstała na podstawie książki, nad którą pracowała Michelle McNamara, autorka bloga True Crime Diaries o nierozwiązanych zbrodniach.

Dość karkołomne, ale udane połączenie historii współczesnego prywatnego śledztwa w sprawie seryjnego gwałciciela i mordercy działającego w latach 70. i 80. XX w. w Kalifornii, z historią kobiety, która to śledztwo prowadziła, i historiami ofiar psychopaty. Do tego dochodzą opowieści o ruchu amatorskich detektywów – społecznie pracujących nad dawnymi nierozwiązanymi sprawami, a także o (nie tylko) amerykańskiej fascynacji gatunkiem true crime, zwłaszcza wśród kobiet. Wszystkie te wątki mają wspólny mianownik – przerażającą powszechność przemocy i gwałtu oraz życia z traumą.

Obsesja zbrodni (I’ll Be Gone in the Dark), reż. Liz Garbus, HBO GO, od 29 czerwca, 6 odc.