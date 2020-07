Recenzja filmu: „Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna”, reż. Ivy Meeropol

Kolejny dokument, po filmach o Trumpie i Jeffreyu Epsteinie, będący oskarżeniem Ameryki, kraju, który niszczy za słabości i nagradza za bezwzględność.

Dokument o Royu Cohnie reklamowany jest obecnością wcześniej niepublikowanych materiałów. I to prawda, nagrania Cohna wygłaszającego swoje adwokackie i życiowe motto: nigdy nie przepraszać, zawsze atakować, zdjęcia z wystawnych przyjęć, na których amerykańska śmietanka „załatwiała” swoje biznesy, z reprezentowania mafiosów i nowojorskiej archidiecezji, nagrania, na których wygłasza homofobiczne mowy sąsiadujące z filmami z imprez urządzanych przez Cohna w gejowskim kurorcie w Massachusetts, i relacja z samotnego umierania na AIDS w 1986 r. – wszystko to robi wrażenie.

Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna (Bully. Coward. Victim. The Story of Roy Cohn), reż. Ivy Meeropol, już w HBO GO, w HBO 23 lipca, 93 min