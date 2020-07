Recenzja filmu: „Misja Greyhound”, reż. Aaron Schneider

Kamera rzadko opuszcza pokład okrętu, trzyma się blisko bohaterów niczym w kręconym na miejscu zdarzeń dokumencie.

Profesjonalista gotowy do poświęceń, a zarazem everyman stojący w obliczu ekstremalnego wyzwania, nieustająco zdumiony ludzkim okrucieństwem. Komandor porucznik Ernest Krause, dowódca niszczyciela eskortującego konwój okrętów płynący z Ameryki do Europy, to postać stworzona dla Toma Hanksa. Dosłownie – aktor sam napisał tę rolę dla siebie, adaptując klasyczną, marynistyczną powieść C.S. Forestera, w Polsce znanego niemal wyłącznie z książek o czasach wojen napoleońskich („Misja Greyhound” doczekała się wydania dopiero teraz, przy okazji premiery filmu).

Misja Greyhound, (Greyhound), reż. Aaron Schneider, prod. USA, 90 min, Apple TV+