Recenzja filmu: „Scooby-Doo!”, reż. Tony Cervone

Choć od premiery pierwszych odcinków serialu o Scooby-Doo minęło ponad pół wieku, tchórzliwy psi detektyw wciąż nie pozwala o sobie zapomnieć.

Choć od premiery pierwszych odcinków serialu o Scooby-Doo minęło ponad pół wieku, tchórzliwy psi detektyw wciąż nie pozwala o sobie zapomnieć. Nowa pełnometrażowa animacja to ukłon w stronę jego wiernych fanów. Pełna odniesień do klasycznych epizodów, a zarazem całkiem zgrabnie przenosząca bohaterów we współczesne realia i dzięki szybkiej akcji, sympatycznym postaciom i slapstickowemu humorowi atrakcyjna dla młodych widzów.

Scooby-Doo! , (Scoob!), reż. Tony Cervone, prod. USA, 94 min