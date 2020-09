Recenzja filmu: „Może pora z tym skończyć”, reż. Charlie Kaufman

W stworzonym przez Charliego Kaufmana świecie nic nie jest oczywiste.

Młoda kobieta Lucy (Jessie Buckley) – a może Louisa albo Lucia, albo Ames, bo za każdym razem nazywana jest inaczej – choć myśli o zerwaniu ze swoim chłopakiem Jakiem (Jesse Plemons), zgadza się pojechać do jego rodzinnego domu na spotkanie z rodzicami (Toni Colette i David Thewlis). To, co następuje dalej, przypomina opowieść z pogranicza snu i jawy, w której czas i przestrzeń są płynne, a stroje, fryzury, a nawet charakter bohaterów zmieniają się między poszczególnymi ujęciami.

Może pora z tym skończyć (I’m Thinking of Ending Things), reż. Charlie Kaufman, 134 min, Netflix