Recenzja filmu: „Skandal. Ewenement Molesty”, reż. Bartosz Paduch

Oglądając ten film, poza ogólnym pojęciem o wielkim pokoleniowym zjawisku, zdobędziemy również szczegółową wiedzę o tym, kto wylądował i na której komendzie.

Temat historii ulicznego rapu w Polsce leżał – nomen omen – na ulicy. Podjęli go ostatnio autorzy fabularnego „Procederu”, dość swobodnie jednak poczynający sobie z tym zjawiskiem – a na prawdzie i realizmie kulturze hiphopowej zależało od samego początku. Dokument Bartosza Paducha to udany restart tej z natury nieco już sentymentalnej opowieści, sięgającej do wydarzeń z lat 90. „Skandal. Ewenement Molesty” za bohaterów ma założycieli warszawskiej grupy, powstałej w 1995 r. Zespół Molesta Ewenement wykiełkował wokół środowiska młodych skateboarderów, a ci lubili rejestrować swoje triki, dostajemy więc i ciekawe amatorskie filmy z ich prywatnego archiwum, i fragmenty uderzająco dziś egzotycznych programów telewizyjnych. Kluczowe dla sceny postaci – Vienio, Włodi, ich koledzy z grupy, inni znani raperzy i dziennikarze – przypominają historię warszawskiego składu, który pobudziła do działania wieść o tym, że w Kielcach już robią hip-hop (Wzgórze Ya-Pa 3) i jeszcze przyjeżdżają z nim do stolicy.

Skandal. Ewenement Molesty, reż. Bartosz Paduch, Polska, 69 min