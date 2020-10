Recenzja filmu: „Proces siódemki z Chicago”, reż. Aaron Sorkin

Sorkin przedstawia ten polityczny cyrk z podziwu godną wiarygodnością i olbrzymim dystansem.

Wyobraźmy sobie niesłusznie oskarżonego lewicowego działacza, któremu sąd odmawia przyznania obrońcy. W czasie procesu zostaje skuty, przywiązany do krzesła i zakneblowany. Rzekomym wspólnikom, którym również postawiono zarzuty, sędzia, rasista i zajadły prawicowiec, okazuje nieskrywaną pogardę. Nie dość, że myli nazwiska, to publicznie daje do zrozumienia, że jest przekonany o ich winie. Gdy wychodzi na jaw, że proces jest pokazowy – żadną miarą nie może zapaść wyrok uniewinniający, bo oznaczałoby to upadek systemu i polityczną katastrofę.

Proces siódemki z Chicago (The Trial of the Chicago 7), reż. Aaron Sorkin, prod. USA, 129 min, od 16 października dostępny również w Netflixie