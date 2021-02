Recenzja filmu: „Gloria Steinem. Moje życie w drodze”, reż. Julie Taymor

Batalia, w którą przed laty zaangażowała się Gloria Steinem, wciąż jest daleka od zakończenia.

Co zaważyło na tym, że Gloria Steinem stanęła do walki o prawa kobiet? Dwuletni pobyt w Indiach? Doświadczenie seksizmu panującego w prasowych redakcjach, w których zdobywała dziennikarskie szlify? A może skomplikowane relacje z rodzicami: cierpiącą na depresję matką i wiecznie nieobecnym ojcem komiwojażerem? Reżyserka Julie Taymor nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Posiłkując się autobiografią swojej bohaterki, stara się prześledzić jej życiową drogę: od dzieciństwa spędzonego w nieustającej podróży do pozycji ikony nowoczesnego feminizmu.

Gloria Steinem. Moje życie w drodze (The Glorias), reż. Julie Taymor, prod. USA, 147 min, iTunes, Rakuten TV