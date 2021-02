Recenzja filmu: „Wykopaliska”, reż. Simon Stone

Brązową fedorą, jaką nosi w „Wykopaliskach” Basil Brown, nie pogardziłby Indiana Jones, ale to jedyne – poza zamiłowaniem do poszukiwania skarbów – co łączy obu bohaterów.

Brązową fedorą, jaką nosi w „Wykopaliskach” Basil Brown, nie pogardziłby Indiana Jones, ale to jedyne – poza zamiłowaniem do poszukiwania skarbów – co łączy obu bohaterów. Grany przez Ralpha Fiennesa odkrywca amator zostaje w przededniu wybuchu wojny zatrudniony przez Edith Pretty (Carey Mulligan) do przeszukania kopców ziemnych znajdujących się na jej posiadłości. Do jego ekipy dołącza wkrótce Peggy Piggot (Lily James), ambitna archeolożka, zmagająca się z małżeńskim kryzysem. Wykopaliska (The Dig), reż. Simon Stone, prod. Wielka Brytania, USA, 112 min, Netflix