Recenzja filmu: „Wonder Woman 1984”, reż. Patty Jenkins

Dwie i pół godziny ucieczki od pandemicznej rzeczywistości.

Kilka dni po premierze bombastycznej „Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera” pojawia się w Polsce kolejny superbohaterski tytuł z filmowego uniwersum DC Comics. „Wonder Woman 1984” to rozrywka innego kalibru: znacznie lżejsza i – wbrew tytułowi – szczęśliwie pozbawiona odniesień do Orwella. Lata 80. służą tutaj wyłącznie jako barwna, zamierzenie kiczowata dekoracja, podobnie jak rozbrzmiewające w tle przeboje Duran Duran i Frankie Goes to Hollywood. Na ekranie znów błyszczy Gal Gadot w roli obdarzonej supermocami bohaterki żyjącej wśród ludzi Amazonki.

Wonder Woman 1984, reż. Patty Jenkins, prod. USA, 151 min, HBO GO, premiera 1 kwietnia