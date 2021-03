Recenzja filmu: „Mauretańczyk”, reż. Kevin Macdonald

My mamy Tomka Komendę, a muzułmanie – pochodzącego z Mauretanii Mohamedou Oulda Salahiego, więzionego 14 lat bez postawienia mu jakichkolwiek zarzutów.

My mamy Tomka Komendę, a muzułmanie – pochodzącego z Mauretanii Mohamedou Oulda Salahiego, więzionego 14 lat bez postawienia mu jakichkolwiek zarzutów. Salahi (Tahar Rahim) był mudżahedinem walczącym w Afganistanie przeciwko interwencji ZSRR. Gdy po ataku na WTC Amerykanie wyłapywali sprawców zamachu, jedno połączenie z telefonu należącego do bin Ladena wystarczyło, by uznać go za głównego werbownika Al-Kaidy.

Mauretańczyk (The Mauritanian), reż. Kevin Macdonald, prod. Wielka Brytania, USA, 129 min, Cineman