Recenzja serialu: „Wytępić całe to bydło”, reż. Raoul Peck

Peck pyta o stan naszej wiedzy, o skutki wyparcia i przeinaczania faktów.

Raoul Peck – filmowiec, autor m.in. nagradzanej fabuły „Lumumba” z 2000 r., o zamordowanym pierwszym prezydencie Demokratycznej Republiki Konga i nominowanego do Oscara dokumentu o Jamesie Baldwinie „Nie jestem twoim murzynem” z 2016 r., działacz społeczny, przez dwa lata minister kultury Haiti – w czterogodzinnym filmie prowadzi widzów przez stulecia białego kolonializmu. Tytuł, a także wiele odwołań, pochodzi z „Jądra ciemności” Josepha Conrada, a Peck udowadnia, że opisana tam historia mogłaby się toczyć także w innych grabionych przez białych imperialistów miejscach.

Wytępić całe to bydło (Exterminate All the Brutes), reż. Raoul Peck, HBO i HBO GO, 4 odc.