Odzyskać życie

Opowieść o umieraniu pozbawiona sentymentalizmu i goryczy.

Bezpieczna i ułożona egzystencja Lisy (Nina Hoss, nominowana za tę rolę do Europejskiej Nagrody Filmowej) zaczyna się rozpadać na wieść o śmiertelnej chorobie jej bliźniaka Svena (Lars Eidinger), utalentowanego aktora teatralnego. Diagnoza jest dla niej impulsem do działania: nie po to, by ocalić brata, bo to niemożliwe, lecz by pozwolić mu stanąć na scenie po raz ostatni i odejść z godnością. „Moja młodsza siostra” to opowieść o umieraniu pozbawiona sentymentalizmu i goryczy nawet wtedy, gdy nie ucieka od naturalistycznych opisów wyniszczonego chorobą ciała.

Moja młodsza siostra (Schwesterlein), reż. Stéphanie Chuat, Véronique Reymond, prod. Szwajcaria, 99 min, HBO GO