Recenzja filmu: „Magiczny świat Davida Copperfielda”, reż. Armando Iannucci

Jedno z najważniejszych dzieł Charlesa Dickensa było przenoszone na wielki i mały ekran tak wiele razy, że trudno było oczekiwać po kolejnej adaptacji zaskoczenia. Tymczasem Armando Iannucci – twórca „Śmierci Stalina”, serialu „Figurantka” i nominowany do Oscara scenarzysta politycznej farsy „Zapętleni” – zdołał dać bohaterom XIX-wiecznej prozy całkiem nowe życie. Do niezbędnego minimum zredukował mroczne strony fabuły (a niektórym postaciom oszczędził nawet tragicznego losu), zignorował jej autobiograficzną wymowę, za to uwypuklił obecny w powieści Dickensa humor.

Magiczny świat Davida Copperfielda (The Personal History of David Copperfield), reż. Armando Iannucci, prod. Wielka Brytania, USA, 119 min, Rakuten