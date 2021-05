Recenzja filmu: „Kobieta w oknie”, reż. Joe Wright

Niezły materiał wyjściowy na przyzwoity horror został zaprzepaszczony przez niezbyt udaną próbę wypełnienia filmu hitchcockowskimi motywami.

Okupująca listy bestsellerów powieść kryminalna „Kobieta w oknie” A.J. Finna (znanego również jako Daniel Mallory) blednie wobec oszustw pisarza, które parę lat temu wyszły na jaw dzięki dziennikarskiemu śledztwu „New Yorkera”. Finn oszukiwał swoich pracodawców, wmawiając m.in., że ma raka mózgu, doktorat i chorą na nowotwór matkę. Sfilmowana przez Joe Wrighta książka nie budzi już takich emocji, chociaż mogłaby, gdyby była choć odrobinę bardziej wiarygodna, zwłaszcza w sferze psychologicznej. Niestety, wygląda tak jakby była utkana z podobnych kłamstw co życiorys literata.

Kobieta w oknie (The Woman in the Window), reż. Joe Wright, 101 min, Netflix