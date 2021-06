Recenzja filmu: „Miasto”, reż. Marcin Sauter

„Miasto” jest propozycją dla widzów szukających nie tyle sensacji, ile kina z pogranicza filmowego eksperymentu i dokonań Davida Lyncha.

Fabularny debiut uznanego dokumentalisty to czarny kryminał przeniesiony w dekoracje PRL. Dość umowne, bo nie ma w nich milicji, polityki i siermięgi realnego socjalizmu, są za to archetypy bohaterów przeniesione żywcem z kart powieści Chandlera i Hammetta. Samotny Detektyw (Bartłomiej Topa) prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa, kusząca femme fatale (Karolina Gruszka), Gangster (Robert Więckiewicz), który trzęsie miastem na zlecenie swojego szefa. Marcin Sauter składa hołd kinu noir, buduje narrację, sięgając po cytaty z klasyki gatunku (i nie tylko – można tu dostrzec wizualne nawiązania choćby do „Egzorcysty”), lecz jego film typowym kryminałem nie jest.

Miasto, reż. Marcin Sauter, prod. Polska, 83 min