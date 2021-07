„Niezwyciężona”. Krew, pot i łzy

Cierpienie i ból związany z treningami, stres przed walką, lęk przed porażką, oddalenie od bliskich.

Joanna Jędrzejczyk ma na koncie gigantyczne sukcesy i jest jedną z najpopularniejszych polskich sportsmenek. Przynajmniej na świecie: kamera towarzyszącej jej ekipy co chwila rejestruje kolejne sesje autografów czy selfie z fanami na ulicach Nowego Jorku. Dokument Toma Kolińskiego koncentruje się na amerykańskiej karierze wojowniczki, zwłaszcza na latach 2016–2018, gdy Joanna Jędrzejczyk przeniosła się za ocean, na dobre porzucając muay thai i kickboxing, za to stając się jedną z największych gwiazd MMA. Przypomina kolejne walki w obronie mistrzowskiego tytułu, lecz przede wszystkim podgląda wyczerpującą pracę, jaką jest dążenie do perfekcji.

Niezwyciężona, (Invincible), reż. Tom Koliński, prod. Szwajcaria, Polska, 83 min, HBO GO