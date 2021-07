Recenzja filmu: „Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza”, reż. Ksawery Szczepanik

Trwający godzinę dokument sprawia wrażenie ledwie szkicu do portretu.

Niesamowity sukces Władysława Kozakiewicza – złoto na moskiewskiej olimpiadzie i pobity w fantastycznym stylu rekord świata w skoku o tyczce – na zawsze scalił się z wyzywającym gestem, pokazanym przez sportowca sowieckim dygnitarzom i wygwizdującej go publiczności. Na szczęście „Po złoto” nie sprowadza kariery wybitnego lekkoatlety do tej jednej chwili triumfu. Śledząc sportową drogę bohatera swojego filmu, Ksawery Szczepanik przypomina równocześnie, jak stał się on medialną gwiazdą i ikoną kultury masowej oraz jaką cenę przyszło mu czasem płacić za popularność.

Po złoto. Historia Władysława Kozakiewicza, reż. Ksawery Szczepanik, prod. Polska, 61 min