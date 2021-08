Recenzja filmu: „Świnia”, reż. Michael Sarnoski

Metafizyczny western kulinarny o stracie, bólu, pocieszeniu – trzech filarach życia.

Nicolas Cage i wszystko jasne. Niemal w ciemno można obstawiać, że to, w co się zaangażuje, będzie to produkcja klasy B albo i gorzej. Chociaż jest aktorem znakomitym, a jego rola w „Świni” dobitnie o tym przypomina. Gra żyjącego w nędzy truflarza, leśnego pustelnika, któremu złodzieje kradną tytułowego czworonoga pomagającego wyszukiwać cenne grzyby. A on rusza do boju, by go odzyskać. Schowany za gęstą brodą, zasłonięty długimi włosami, ledwo daje się rozpoznać, zaś przygarbiona sylwetka, obita twarz i zdawkowo rzucane mądrości o tym, że nie warto sprzeniewierzać się sobie, upodabniają go do cierpiącego Chrystusa.

Świnia (Pig), reż. Michael Sarnoski, Cineman, 87 min