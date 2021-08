Recenzja filmu: „O nieskończoności”, reż. Roy Andersson

Andersson szuka pocieszenia, jednocześnie w nie wątpi, a jego minimalistyczny, filmowy poemat to wyjątkowa lekcja egzystencjalnej pokory.

Z filmu na film czarny humor Roya Anderssona nabiera mroczniejszego zabarwienia. A jego smutna refleksja o świecie nieprzynoszącym żadnych trwałych korzyści konsekwentnie stacza się w otchłań medytacji na temat pustki oraz klęski człowieka w starciu z nieubłaganą koniecznością. W najnowszym obrazie szwedzkiego mistrza, składającym się jak zwykle ze statycznych mikroscenek o bezsilności, udręce i rezygnacji, zatytułowanym „O nieskończoności”, cała uwaga koncentruje się na destrukcyjnej sile czasu. Pytaniami, co z życia pozostaje, objęty jest ogół ludzkiego doświadczenia – od narodzin do śmierci, od naiwnego zachwytu, do utraty wiary, wojen i zabójstw.

O nieskończoności (Om det oändliga), reż. Roy Andersson, prod. Szwecja, Niemcy, Norwegia, 78 min