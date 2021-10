Recenzja filmu: „Pleasure”, reż. Ninja Thyberg

Trudno orzec, czy „Pleasure” to kolejny demaskatorski portret deziluzji młodej dziewczyny marzącej o sukcesie w branży porno czy może raczej bezkompromisowa metafora cywilizacji opartej na uprzedmiotowieniu i niewolniczej eksploatacji kobiet.

Pleasure, reż. Ninja Thyberg, prod. Francja, Holandia, Szwecja, 105 min